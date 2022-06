L’échange d’expertise au centre d’une visite de responsables du Bureau d’audit qatari à la Cour des comptes

jeudi, 16 juin, 2022 à 20:52

Rabat – L’échange d’expertise dans le domaine de contrôle financier a été au centre de la visite d’une délégation du Bureau d’audit qatari à la Cour des comptes.

La visite de la délégation quatari (15 au 17 juin) s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du mémorandum d’entente signé en février dernier entre le Bureau d’audit de l’État du Qatar et la Cour des comptes marocaine, visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du contrôle financier, indique la Cour des comptes dans un communiqué.

La rencontre a été l’occasion d’exposer les modèles marocain et quatari en matière de la haute juridiction financière et du contrôle des finances publiques, en se focalisant sur les points de convergences et les spécificités de chaque modèle, ainsi que les attributions et les méthodes d’action de la Cour des comptes et du Bureau d’audit qatari.

Il a été procédé également à la présentation et la discussion des concepts et principes fondamentaux du contrôle des comptes conformément aux normes de l’Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI), souligne le communiqué.

La même source précise que cette rencontre a servi d’occasion pour exposer certaines opérations de contrôle effectuées par les deux instances et s’arrêter sur les bonnes pratiques et les moyens de les partager afin de renforcer les capacités et d’améliorer les actions au service de l’intérêt général des deux pays.