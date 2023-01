L’emploi des jeunes et le dialogue social au cœur d’une rencontre entre M. Sekkouri et une délégation togolaise

mercredi, 25 janvier, 2023 à 17:05

Rabat – L’emploi des jeunes et le dialogue social ont été au centre d’une rencontre tenue, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et une importante délégation togolaise actuellement en visite au Maroc.