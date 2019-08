L’EMSI décroche deux médailles d’or et un “Award” au salon de l’innovation du Canada

mardi, 27 août, 2019 à 15:51

Casablanca – L’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI, Casablanca) s’est adjugée, récemment, deux médailles d’or et un “Award” au Salon international des inventions et des innovations de Toronto (Canada), indique un communiqué dudit établissement.

L’EMSI, à travers les laboratoires de recherche, de développement et d’innovation “SMARTiLab” et “LPRI”, a obtenu deux médailles d’or et le “special inventor award”, comme elle s’est distinguée par deux brevets “Smart Traffic” et “Smarty Factory 4.0”, ajoute la même source.

“Smar Traffic” est un système décentralisé basé sur l’identification par radiofréquence et le traitement des images, capable de gérer le trafic urbain d’une manière optimale et intelligente. Il identifie les véhicules en état d’urgence (VVIP, pompiers, ambulances, police …) et contrôle le feu de signalisation de manière dynamique.

Pour le projet “Smarty Factory 4.0”, il s’agit un appareil de communication multi-interface, multi-protocole et multi-industries permettant l’acquisition de données sous forme de trames de bus de mode et d’entrées/sorties analogiques/numériques.

Les participations de l’EMSI aux salons d’innovation à Moscou, Genève, Iasi (Roumanie), Katowice (Pologne), Silicon Valley (USA) et Toronto ont été couronnées par dix médailles d’or, quatre médailles d’argent et trente distinctions.

L’EMSI s’apprête à prendre part, jeudi et vendredi prochains, au salon de Londres, où son président, le Professeur Kamal Daissaoui, sera fait chevalier de l’ordre des sciences et de l’innovation.