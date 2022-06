L’EMSI et Sothema signent un partenariat stratégique en faveur de l’insertion des lauréats, la promotion de l’innovation et de la R&D

lundi, 20 juin, 2022 à 22:02

Casablanca – L’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) et Sothema ont signé un partenariat stratégique en faveur de l’insertion des lauréats, la promotion de l’innovation et de la Recherche et Développement (R&D).

“Portés par un intérêt commun pour l’accompagnement des jeunes lauréats et par un fort engagement dans le domaine de l’innovation et de la Recherche & Développement, l’EMSI, leader en formation d’ingénierie, et Sothema, leader de l’industrie pharmaceutique nationale et l’un des premiers laboratoires à l’échelle africaine et arabe, associent leurs efforts dans le cadre d’un partenariat stratégique, pédagogique et scientifique”, indique-t-on dans un communiqué.

Une convention a ainsi été signée par M. Karim Alami, Directeur Général du Groupe EMSI et M. Mohamed Tazi, Directeur Exécutif Support des laboratoires Sothema. L’objectif de ce partenariat maroco-marocain est de renforcer l’insertion professionnelle des lauréats de l’EMSI et de développer conjointement des projets communs dans le domaine de l’innovation et la Recherche et Développement.

Lors de sa prise de parole à l’occasion de la signature de ce partenariat, M. Alami a déclaré: “Nous nous réjouissons de la signature de ce partenariat avec Sothema, un grand groupe marocain reconnu à l’échelle mondiale dans le secteur pharmaceutique. Notre collaboration apportera une vraie valeur ajoutée dans le parcours de nos élèves ingénieurs”.

Pour sa part, M. Tazi s’est dit “ravi que nos deux institutions puissent joindre leurs forces dans les domaines de l’insertion professionnelle, de l’innovation et de la Recherche & Développement, qui représentent des maillions importants dans la stratégie de notre entreprise”.

En ligne avec le déploiement de la stratégie de l’employabilité qu’entreprend l’EMSI, ce partenariat appuiera l’ouverture sur le monde socioprofessionnel des lauréats de l’établissement et mettra à disposition de Sothema des lauréats qualifiés afin de répondre à ses besoins en recrutements.

A cet effet, plusieurs domaines de coopération ont été identifiés par les deux partenaires. Sothema contribuera à travers des interventions ciblées de ses professionnels et experts dans différents modules qui relève de son domaine d’expertise.

Des visites seront également organisées dans les différents sites du groupe pharmaceutique, au profit des étudiants de l’EMSI afin de leur permettre de s’imprégner des outils et des méthodes développés par le groupe pharmaceutique. De son côté, l’EMSI proposera des sessions de formation continue au profit des cadres de Sothema, selon leurs besoins en formation.

D’autres actions sont aussi prévues, tels que des stages au sein de Sothema pour les élèves ingénieurs des deux premières années du cycle d’ingénieur afin de compléter leur formation pratique. Pour la réalisation de leurs projets de fin d’études, ces derniers profiteront également de l’accompagnement et de l’encadrement des experts de Sothema, notamment autour de la thématique de la transformation digitale.

Pour ce qui est du domaine de l’innovation et de la Recherche & Développement, les deux acteurs développeront leur collaboration dans le cadre de deux grandes disciplines, à savoir, la E- Santé et l’Industrie 4.0, deux secteurs en plein essor dans le Royaume et qui contribuent activement à la croissance de l’économie nationale.