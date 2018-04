L’ENA-Meknès mise sur le SIAM pour conforter son ouverture sur le monde socioprofessionnel, institutionnel et universitaire

lundi, 23 avril, 2018 à 11:11

Meknès – Le Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), qui se tiendra du 24 au 28 avril courant, constitue une ‘’grande opportunité’’ pour conforter l’ouverture de l’Ecole Nationale d’Agriculture (ENA) de Meknès sur le monde socioprofessionnel, institutionnel et universitaire aux niveaux national et international, a affirmé le Directeur adjoint à la recherche, à la coopération et au partenariat à l’ENA-Meknès, Abdellah Aboudrare.