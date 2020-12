A l’ère du Covid-19, le marketing d’influence explose !

samedi, 19 décembre, 2020 à 14:07

Par: Maria MOUATADID

Casablanca – Bien qu’il s’agisse d’une simple technique de communication, le marketing dit d’influence a fait preuve d’efficacité durant la crise sanitaire actuelle et s’impose comme une option incontournable dans le maintien des liens avec les communautés.

Face à la fermeture des magasins et des centres commerciaux et à l’annulation d’événements, le marketing d’influence permet à l’entreprise de rester présente sur les réseaux sociaux. En apportant de la visibilité, cette technique lui permet de gagner du terrain et amortir les effets du blocage économique mondial dû au Covid-19.

Avec la multitude d’outils digitaux offerts par le marché, le monde de l’influence marketing a connu une croissance sans précédent. Les influenceurs (célébrités avec des millions d’abonnés, ou micro-influenceurs avec peu d’abonnés) qui s’imposent d’emblée sont conscients de l’importance de leur présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat..) et échangent davantage avec leurs “followers”. Ces personnes “influentes” qui ont plus que jamais une forte tendance à collaborer avec les marques, réalisent en effet des performances inédites en ces temps de crise.

C’est ce que montrent très clairement les résultats de la dernière étude de HypeAuditor, la plateforme d’analyse IA qui permet de suivre les campagnes d’influence, selon laquelle les influenceurs ont constaté une croissance du marketing d’influence depuis le début de la crise sanitaire.

Cette étude, qui a été menée auprès de plus de 1.000 personnes dans le monde (influenceurs et marques), montre que 59% des influenceurs affirment que plus de marques ont souhaité collaborer avec eux depuis le depuis de la crise sanitaire et 50% des marques ont alloué plus de budget au marketing d’influence cette année.

Néanmoins, cette progression d’activité s’accompagne d’une pression additionnelle. En effet, l’étude ressort que deux influenceurs sur trois (66%) ressentent une pression supplémentaire pour créer du contenu, notant que 40% déclarent que cela est dû au nombre de nouveaux influenceurs ayant émergé depuis l’éclatement de la crise du Covid-19.

Le rapport révèle aussi qu’un influenceur sur quatre a commencé à utiliser des hashtags plus ciblés et 22% ont commencé à poster à différents moments de la journée, par rapport à leur rythme d’avant.

En outre, un influenceur sur cinq a tellement fait évoluer son contenu cette année qu’il a abandonné sa ligne éditoriale d’origine, révèle HypeAuditor.

Selon la même étude, la moitié des marques estime qu’un influenceur idéal a entre 5000 et 20000 abonnés, ce qui montre que les micro-influenceurs sont considérés comme plus crédibles et portés par une communauté plus adaptée et plus engagée.

Ainsi, il devient donc encore plus important pour les entreprises de miser sur la réputation de la marque et la qualité de la cible, ce qui requiert notamment par le choix du bon influenceur à même de crédibiliser la campagne.

La crise sanitaire actuelle lance des défis encore plus grands aux professionnels de la communication notamment l’adaptation aux changements disruptifs. Les marques doivent faire preuve de créativité et d’innovation et ont tout intérêt à choisir les plateformes adéquates et le canal de communication le plus adapté à même d’atteindre le plus grand nombre de clients.