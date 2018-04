Les atouts économiques et financiers du Maroc en tant que passerelle vers l’Afrique exposés à New York

mercredi, 18 avril, 2018 à 22:59

New York – Les atouts économiques et financiers du Maroc, qui font du Royaume une passerelle privilégiée vers l’Afrique, ont été mis en avant, mercredi à New York, lors d’une conférence ayant regroupé des représentants de la communauté américaine du business, du secteur bancaire et des fonds d’investissement, ainsi que des présidents et PDG de grandes entreprises et des responsables de plusieurs institutions marocaines.