Les atouts et potentiel d’investissement de la région Dakhla-Oued Eddahab exposés aux opérateurs économiques canariens

vendredi, 4 mai, 2018 à 21:26

Las Palmas – Des investisseurs et hommes d’affaires canariens ont été invités, vendredi à la Chambre de Commerce de Las Palmas de Grande Canarie, à découvrir le grand potentiel de Dakhla-Oued Eddahab, une région voisine aux innombrables atouts et une terre d’investissement et de développement durable.