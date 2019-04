Les avancées en numérique et IA, des opportunités en faveur de la transformation économique et sociale (Benchaâboun)

vendredi, 5 avril, 2019 à 14:06

.-Des envoyés spéciaux-.

Marrakech – Les avancées réalisées dans les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle offrent des opportunités pour renforcer la transformation économique et sociale, a souligné, vendredi à Marrakech, le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Benchaâboun.