Les avancées réalisées par le Maroc dans l’agriculture et l’environnement mises en avant à Addis-Abeba devant le CTS de l’UA

jeudi, 24 octobre, 2019 à 13:43

Addis-Abeba – Les avancées notables réalisées par le Maroc dans les secteurs de l’agriculture, du développement rural, de l’eau et de l’environnement, ont été mises en avant, mercredi à Addis-Abeba, lors la réunion des experts du Comité Technique Spécialisé de l’Union africaine.

La délégation marocaine aux travaux de la 3eme session du Comité Technique Spécialisé sur l’agriculture, le développement rural, l’eau et l’environnement, a relevé l’importance du Plan Maroc Vert, dont les objectifs et les réalisations s’inscrivent parfaitement dans le cadre des aspirations de l’Agenda 2063 et les objectifs de la déclaration de Malabo, pour atteindre ces avancées.