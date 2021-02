Les CESE du Maroc et du Sénégal déterminés à renforcer le partenariat bilatéral et multilatéral

dimanche, 14 février, 2021 à 11:36

Rabat – Le déploiement du partenariat bilatéral et multilatéral entre le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) du Maroc et le CESE du Sénégal a été récemment au centre d’entretiens entre les présidents des deux institutions.