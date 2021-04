Les chambres de commerce du Maroc et de l’Afrique du Sud signent un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération sectorielle

mercredi, 7 avril, 2021 à 14:27

Johannesburg – La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la région Souss-Massa et la Chambre sud-africaine de Commerce et d’Industrie de la région du Cap ont procédé, mercredi, à la signature d’un Mémorandum d’entente sur le renforcement de la coopération sectorielle entre les deux parties.

Reconnaissant le potentiel substantiel de développement et de renforcement de la coopération économique entre le Maroc et l’Afrique du Sud, ce mémorandum vise l’établissement d’un cadre de partenariat dans des domaines d’intérêt commun tels que l’industrie, l’investissement, le commerce et les services.

Ce mémorandum, signé lors d’une réunion de travail tenue en format hybride, met également un accent particulier sur le développement économique des Petites et Moyennes Entreprises (PMEs).

A cette occasion, le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Service de Souss-Massa, M. Karim Achengli, a jeté la lumière sur le potentiel économique, en termes de coopération future, dont dispose le Maroc et l’Afrique du Sud en tant que deux pays africains pouvant contribuer au développement continental.

Pour sa part, le président de la région, M. Brahim Hafidi, a mis en avant la performance économique de la région de Souss-Massa et l’attractivité économique du Maroc qui encourage, à travers diverses stratégies sectorielles, les entrepreneurs à investir de plus en plus dans le Royaume.

De son côté, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région du Cap, M. Jacques Moolman a exprimé le souhait et la volonté de son organisation d’établir un partenariat fructueux avec le Maroc et de développer une future coopération sectorielle avec la région de Souss-Massa.

Durant cette réunion, une vidéo institutionnelle a été visionnée mettant en exergue la richesse et les potentialités économiques dont dispose la Région de Souss-Massa. Une présentation a été également faite au sujet des atouts sectoriels de la région du Cap.

La délégation marocaine a été conduite, durant cet événement virtuel, par MM. Karim Achengli et Brahim Hafidi.

Ont pris part à cette réunion, du côté sud-africain, M. Jacques Moolman et le président du Comité du commerce international et du tourisme, M. Eric Leong Son, ainsi que d’autres directeurs exécutifs et membres du Conseil d’Administration.