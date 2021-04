Les exportations marocaines vers le Brésil en hausse de 23,18 % au premier trimestre

mardi, 13 avril, 2021 à 18:22

L’Organisation du Monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé le lancement de la deuxième édition de ses programmes ramadanesques “Nafahat Ramadaniya” et “Ouamadat Fikriya” qui s’articulent autour de vidéoclips donnant la parole à d’éminentes personnalités intellectuelles, culturelles et religieuses.