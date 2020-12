Les Huawei MateBook, des ordinateurs portables élégants et légers disponibles dès 2021

mercredi, 30 décembre, 2020 à 14:57

Casablanca – Huawei Consumer Business Group (CBG) a annoncé, mercredi, le lancement de ses nouveaux Huawei MateBook D15 et MateBook X Pro comme produits emblématiques au sein du marché marocain.

Ces deux nouveaux produits remarquables de la marque seront disponibles, du 1er au 11 janvier, avec des offres exceptionnelles, indique Huawei dans un communiqué, faisant savoir dans ce sens, que pour chaque MateBook X Pro (19.599 dhs), Huawei fournira une Watch GT 2 46mm gratuite, tandis que pour chaque MateBook D15 (à partir de 7.599 dhs), des Freebuds 3 gratuits seront livrés avec, ce qui constitue le meilleur départ pour 2021.

L’ordinateur portable le plus élégant et le plus fin : le MateBook X Pro :

Ces ordinateurs portables plus grands et plus lourds peuvent être des moteurs de performance, mais les choses ont changé, affirme Huawei, notant que ses clients peuvent réellement obtenir des résultats puissants sans avoir à se soucier de transporter des matériaux aussi lourds.

“C’est vrai, le Huawei MateBook X Pro vous offre le meilleur des deux mondes, un ordinateur portable fin et léger avec des performances puissantes. Avec un boîtier ultra-léger et fin, plus petit qu’un papier A4 et ne pesant que 1 kg, vous pouvez emporter le HUAWEI MateBook X Pro partout où vous allez”, relève l’entreprise.

De plus, sa finition générale est également superbe. “Une fois ouvert, l’écran du Huawei MateBook X Pro attirera également votre attention”, fait savoir Huawei.

Cet écran tactile massif 3K Infinite Ultra FullView Display, poursuit la même source, est le premier du genre dans l’industrie, offrant ainsi une expérience de visionnement unique sans bordure avec un rapport écran / corps de 90% 1 dans un rapport hauteur / largeur de 3 : 2.

“En termes simples, cela signifie que vous obtenez un énorme écran tactile pour une expérience de visualisation plus immersive et interactive”, précise Huawei.

Changer la façon dont les choses sont faites avec la collaboration multi-écrans

“Fatigué de voir votre flux de travail interrompu chaque fois que vous décrochez votre téléphone pour consulter une notification ? Et s’il y avait une solution où vous pouviez voir, contrôler et même répondre à tout cela depuis votre ordinateur portable lui-même ? Confus ?”, s’interroge Huawei, notant que la fonction de collaboration multi-écrans du Huawei MateBook X Pro, qui fait partie de Huawei Share, est la réponse.

“Tout ce que vous avez à faire est d’activer NFC et le Wi-Fi sur les deux appareils et d’appuyer sur le smartphone compatible Huawei sur le pavé tactile de l’ordinateur portable. Vous pouvez désormais diffuser sans fil l’affichage de votre smartphone sur l’écran de votre ordinateur portable”, explique la marque.

Cette fonctionnalité offre un contrôle total sur les deux appareils simultanément, avec les mêmes périphériques. les utilisateurs peuvent ouvrir des applications pour smartphone sur l’écran de l’ordinateur portable, faire glisser et déposer des fichiers, des images, des documents et du texte et même modifier de manière continue des fichiers enregistrés sur le téléphone directement à partir de l’ordinateur portable ou même participer à des appels.

“Plus besoin de vous laisser distraire par votre smartphone ! Cette version intègre également des fonctionnalités telles que la collaboration multi-écrans dans le cadre de Huawei Share et apporte des performances puissantes avec des processeurs de 10ème génération ainsi qu’une autonomie de batterie d’une journée”, souligne le communiqué.

Et de préciser que les données des tests proviennent de Huawei labs. Les données de mesure calculent le rapport écran / corps en fonction de la taille de la zone de visualisation par rapport à la taille de l’écran.

Des fonctionnalités intelligentes pour une meilleure expérience toute la journée :

“Mettez de côté les trackpads classiques, le Huawei MateBook X Pro est là avec son Huawei FreeTouch click-pad, qui est maintenant plus large pour une utilisation plus facile et une productivité améliorée”, indique le communiqué, relevant qu’en plus de sa taille et de son espace, il offre également une réponse incroyable avec un retour tactile qui améliore le flux de travail avec une meilleure précision.

Le Huawei MateBook X Pro n’est pas en reste concernant les niveaux de performances. Grâce à son processeur Intel® Core ™ i7 de 10ème génération et jusqu’à 16 Go de RAM, le Huawei MateBook X Pro peut gérer n’importe quelle tâche, peu importe sa consommation d’énergie ou même pour une utilisation temporaire.

Ceci est complété par sa capacité à prendre en charge le Wi-Fi 6, pour assurer une connectivité Internet appropriée et des vitesses jusqu’à trois fois supérieures à celles du WiFi 5.

Le Huawei MateBook X Pro est l’ordinateur portable indispensable ultime, principalement en raison de sa facilité à être transporter, de son style et de ses fonctionnalités qui lui permettent de bien présenter et de parfaitement fonctionner quelle que soit la tâche à accomplir, ce qui en fait le choix idoine pour tous les types d’utilisateurs.

Le MateBook D15

Conçu pour les jeunes consommateurs, le dernier Huawei MateBook D15 de 15,6 pouces présente une expérience multiplateforme révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de travailler de manière continue sur plusieurs appareils à travers une seule vitre.

Le Huawei MateBook D15 hérite de l’ADN des produits PC de Huawei, ce qui s’exprime dans son design esthétique, sa technologie innovante et l’expérience intelligente qu’il offre. En plus de son châssis léger, de son écran Huawei FullView, de ses performances puissantes, de sa qualité de construction robuste et de son design chic, le dernier Huawei MateBook D15 est livré avec une gamme de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de Huawei Share.

Équipé d’une gamme complète de capacités intelligentes, le Huawei MateBook D15 se présente comme un compagnon puissant pour les jeunes férus de technologie d’aujourd’hui, fait savoir la marque.

Et de conclure que les deux ordinateurs portables seront disponibles dans les magasins Huawei de Zerktouni et du Morocco Mall.