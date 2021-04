Les indicateurs hebdomadaires de BAM en 4 points clés

dimanche, 11 avril, 2021 à 14:11

La dynamique internationale en faveur de la marocanité du Sahara “se poursuit et elle est irréversible”, a affirmé l’expert péruvien en relations internationales, Ricardo Sanchez Serra, soulignant le soutien croissant et sans équivoque au Royaume et à l’initiative d’autonomie qui vise une solution au différend artificiel autour de l’intégrité territoriale du Maroc.