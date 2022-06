Les indicateurs hebdomadaires de BAM en 5 points clés

dimanche, 19 juin, 2022 à 10:23

La commémoration de la Journée nationale de la Résistance (18 juin) est porteuse d’enseignements et de leçons, pour faire face aux défis du présent et gagner les paris du futur, a estimé, samedi à Casablanca, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri.