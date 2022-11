Les initiatives lancées dans le Sommet du climat en Égypte incarnent l’intérêt croissant pour les questions d’adaptation (Nizar Baraka)

mercredi, 16 novembre, 2022 à 15:45

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Maghreb Titrisation et CDG Capital ont procédé, le lundi 14 novembre, à la constitution du FT ENERGIA, Fonds de titrisation dédié à l’acquisition de créances commerciales nées et futures détenues par l’Office sur ses clients Grands Comptes.