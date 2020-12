Les junior-entreprises marocaines tiennent leur 3ème Congrès national

samedi, 19 décembre, 2020 à 14:55

Casablanca – “Digitalisation et Entrepreneuriat, entre challenges et opportunités” est le thème de la troisième édition du Congrès national des junior-entreprises marocaines, une manifestation annuelle qui met en exergue la force du mouvement des Junior-Entreprises à l’échelle internationale et marocaine en particulier.