Les marchés nationaux connaissent une abondance et une diversité de l’offre pour répondre à la demande durant le mois du Ramadan grâce à la mobilisation des autorités et aux efforts des acteurs économiques (Commission interministérielle)

vendredi, 24 février, 2023 à 21:51

Rabat – L’offre actuelle en produits de consommation dans les marchés nationaux est abondante et diversifiée, notamment ceux à forte demande avant et durant le mois sacré du Ramadan, a affirmé la Commission interministérielle de haut niveau de veille et de suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix qui a tenu, vendredi, une réunion au siège du ministère de l’Intérieur.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur rendu public à l’issue de cette réunion a mis en avant la mobilisation de toutes les autorités gouvernementales, des autorités locales, des services administratifs et des établissements concernés, qui veillent au suivi des données et des indicateurs relatifs à l’approvisionnement des marchés, à l’accompagnement et à l’appui des efforts de tous les acteurs concernés parmi les producteurs, les fabricants, les fournisseurs et les distributeurs, qui se sont employés à programmer et à gérer les opérations de production, d’importation, de stockage et de distribution afin de répondre aux exigences du marché national, de manière à couvrir la demande durant la période actuelle et les semaines et mois à venir.

S’agissant de l’état d’approvisionnement des marchés nationaux et selon les données actualisées présentées par les responsables des départements ministériels et des établissements concernées et les conclusions des constatations et des recherches sur le terrain réalisées dans les différentes préfectures et provinces, l’accent a été mis sur l’abondance et la diversité de l’offre actuelle dans les marchés en divers produits de consommation.

Il a été également souligné que les stocks et les quantités devant être fournis et distribués sont suffisants en vue de répondre à la demande durant le mois du Ramadan et les mois prochains concernant tous les produits alimentaires et les autres denrées et produits de base, notamment ceux de forte demande avant et durant le mois sacré.

Selon le ministère de l’Intérieur, la réunion a été également l’occasion d’affirmer l’amélioration de l’offre en légumes, viandes, poissons, lait et autres produits d’origine végétale et animale que les marchés du Royaume ont connue durant le mois en cours, grâce à des conditions climatiques favorables et aux mesures adoptées pour renforcer l’offre de certains produits, notamment les viande rouges, à travers la facilitation des importations et la suspension des droits de douanes pour les bovins destinés à l’abattage.

Cette réunion de coordination élargie de la Commission interministérielle s’inscrit dans le cadre des préparatifs en prévision du mois du Ramadan et des mesures de coordination aux niveaux national et territorial entre les départements ministériels et les établissements concernés et avec les acteurs économiques et leurs instances représentatives au sujet de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix, et après la mise en œuvre des mesures décidées au niveau gouvernemental afin de renforcer l’approvisionnement des marchés du Royaume en produits alimentaires et autres produits de base, de limiter la hausse des prix liée à diverses conjonctures exceptionnelles, de renforcer les opérations de contrôle sur le terrain dans les marchés, de faire face avec fermeté à toute forme de spéculation et de manipulation des prix et aux différentes pratiques illégales susceptibles de perturber le fonctionnement normal des marchés et de porter atteinte à la santé et à la sécurité des citoyens, ainsi qu’aux droits des consommateurs et à leur pouvoir d’achat.

Ont pris part à cette réunion, les ministres de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, de l’Industrie et du Commerce, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du budget, le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le secrétaire général du ministère de la Santé et de la Protection sociale, les directeurs généraux de l’Administration des douanes et Impôts indirects, de l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et de l’Office national des pêches, avec la participation à distance des walis des régions et des gouverneurs des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements, des secrétaires généraux, des chefs des divisions des affaires intérieures, des chefs des divisions des affaires économiques des préfectures et provinces et des chefs des services déconcentrés concernés.