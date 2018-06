Les moyens de renforcer la coopération bilatérale au centre d’entretiens entre M. Lhafi et une délégation du G5 Sahel

jeudi, 14 juin, 2018 à 14:23

Rabat – Les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d’intérêt commun ont été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le haut-commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD), Abdeladim Lhafi et une délégation présidée par le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou.