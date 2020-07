Les moyens de stimuler les investissements des MRE au Maroc au centre d’une réunion entre Mme El Ouafi et une délégation de MeM by CGEM

samedi, 25 juillet, 2020 à 16:21

Rabat – La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’Étranger, Nezha El Ouafi, a tenu vendredi une réunion avec le président de la “13è région” de la Confédération générale des entreprises du Maroc chargée des Marocains entrepreneurs du monde (MeM by CGEM), Karim Amour, et des membres de son bureau centrée sur les moyens permettant d’accompagner et de soutenir les investissements des MRE au Maroc.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du dynamisme national visant à mobiliser les compétences économiques et à gagner le pari de la confiance des investisseurs marocains résidant à l’étranger et leur intégration dans les chantiers économiques nationaux post-coronavirus, et aussi à mettre en œuvre la Haute sollicitude royale envers les Marocains résidant à l’étranger, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, précise le communiqué, a été l’occasion de mettre l’accent sur l’importance d’adopter une méthodologie consultative et une approche régionale et professionnelle afin de soutenir et accompagner les entrepreneurs marocains établis à l’étranger et les motiver à investir au Maroc, compte tenu des qualifications disponibles et des grands potentiels, notamment dans le contexte post-coronavirus et des répercussions de la pandémie sur l’économie nationale

Cette réunion a été marquée par la présentation des grandes lignes d’un plan d’action destiné à motiver les investisseurs marocains résidant à l’étranger, à accompagner les compétences économiques marocaines du monde et à les mobiliser pour prendre part aux ateliers de décollage économique du Royaume, notamment dans les domaines prioritaires.

Ce programme a été élaboré par un comité mixte créé par le ministère délégué et MeM by CGEM pour renforcer la confiance des investisseurs d’origine marocaine établis à l’étranger et les mobiliser via des mécanismes innovants, ajoute la même source.

Ce plan d’action englobe une série de mesures, dont le lancement de demandes pour recevoir un certain nombre de projets d’investissement porté par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que des projets axés sur la formation et l’expertise des MRE dans l’entrepreneuriat permettant l’accompagnement des jeunes entrepreneurs au Maroc, avec comme première étape l’accompagnement de ces projets dans des régions modèles et le renforcement de la coopération avec les différents partenaires liés à l’investissement, notamment au niveau territorial.

Les deux parties ont convenu d’un plan de travail annuel visant l’organisation régulière et périodique de réunions et d’ateliers entre les acteurs économiques nationaux et les compétences économiques et investisseurs marocains résidant à l’étranger en vue de renforcer la communication et la mise en réseau entre les deux parties et d’encourager les hommes d’affaires marocains du monde à investir dans leur pays d’origine et contribuer au développement des échanges économiques entre le Royaume et les pays du monde.

Le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et la CGEM sont liés par un accord-cadre de coopération visant à donner une nouvelle dynamique à cette initiative afin de permettre aux entrepreneurs marocains du monde d’accéder aux différents services fournis par la CGEM.