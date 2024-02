Les perspectives de la coopération agricole sino-marocaine examinées à Beijing

mercredi, 28 février, 2024 à 11:41

Beijing – Les moyens de renforcer et diversifier les échanges agricoles entre le Maroc et la Chine ont été débattus lors d’un événement de promotion, tenu mercredi, dans la capitale chinoise, Beijing.

Marquée par la participation de représentants du gouvernement chinois et de nombreuses entreprises marocaines et chinoises, la rencontre a été l’occasion de passer au peigne fin l’énorme potentiel de coopération qui existe entre les deux pays dans ce domaine, avec un accent sur la filière fruitière où le Maroc dispose d’un avantage comparatif sur le vaste marché du géant asiatique.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en République populaire de Chine, Abdelkader El Ansari, a tenu à placer la rencontre dans son contexte des relations d’amitié et de coopération qui ont toujours existé entre Rabat et Beijing.

Il a rappelé, à cet égard, la visite d’État effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en 2016, visite qui a marqué l’établissement d’un partenariat stratégique entre le Royaume et la Chine.

Ce partenariat, en particulier son volet économique et commercial, est d’une importance particulière, en témoigne les nombreux accords de coopération conclus entre les deux pays, a dit l’ambassadeur, rappelant que le Maroc a été parmi les premiers pays arabes à conclure un accord de coopération avec la Chine dans le cadre de l’Initiative la Route et la Ceinture.

Le secteur agricole, dans lequel le Maroc ne cesse de réaliser des avancées notables à la faveur d’un processus de modernisation continu, offre de vastes opportunités à explorer et exploiter par les opérateurs des deux pays, a dit M. El Ansari, soulignant que le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Chine s’impose dans le contexte des efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire.

La réalisation de cet objectif passe, selon l’ambassadeur, par l’intensification des échanges dans des secteurs précis avant d’étendre cette coopération à d’autres segments tout aussi prometteurs, dont la modernisation, la mécanisation, la digitalisation et la formation.

Après avoir étalé devant les participants, les importantes étapes franchies par le Maroc dans le domaine du développement de son secteur agricole, à travers notamment le renforcement de l’ouverture et des investissements étrangers, l’ambassadeur a fait constater que le terrain est désormais balisé pour une coopération agricole sino-marocaine gagnant-gagnant et plus accrue.

La rencontre de mercredi s’inscrit dans cette optique, a noté M. El Ansari, appelant à un renforcement des échanges de visites entre les professionnels du secteur afin de traduire la volonté des gouvernements des deux pays.

Pour sa part, Zhang Lubiao, directeur général du centre chinois de coopération économique étrangères, relevant du ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales, s’est félicité de la tenue de la rencontre, qui s’inscrit, a-t-il dit, dans le sillage des efforts déployés de part et d’autre pour le renforcement des relations de coopération entre la Chine et le Maroc dans le cadre du partenariat bilatéral et continental.

La consolidation de la coopération économique sino-marocaine n’est que la déclinaison des relations d’amitié historiques qui lient les deux pays, a-t-il dit, rappelant les investissements chinois lancés dans plusieurs domaines au Maroc.

Au regard des énormes potentialités du Maroc, le secteur agricole est appelé à occuper la place qui lui revient dans le contexte du partenariat sino-marocain, a-t-il indiqué, mettant en avant, dans ce contexte, l’engouement des Chinois pour les produits agricoles marocains, notamment les agrumes, connus pour leur qualité indéniable.

C’est dans cette perspective que s’est inscrite la visite effectuée l’année dernière au Maroc par le ministre chinois de l’Agriculture et des affaires rurales, Tang Renjian, durant laquelle les deux pays ont signé un protocole d’accord visant à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans le domaine de l’agriculture et de la pêche maritime, a dit M. Zhang.

Le responsable a invité les professionnels des deux pays à mettre à profit ce cadre institutionnel pour hisser la coopération agricole aux niveaux souhaités à travers la conclusion d’accords concrets.

Les participants à la rencontre ont, par la suite, suivi des présentations sur le potentiel agricole marocain, en particulier dans le segment fruitier, ainsi que sur les avantages qu’offre le Maroc dans ce domaine.

Des rencontres B2B ont été organisées lors de l’événement, les opérateurs chinois exprimant un vif intérêt pour l’offre marocaine, et se disant prêts à œuvrer, avec leurs homologues marocains, pour concrétiser les vastes opportunités qui s’offrent aux deux pays amis.

La délégation marocaine lors de cette rencontre était composée notamment du directeur général de l’Office national marocain de sécurité alimentaire, Abdallah Janati, de la directrice générale de FOODEX, Ghita El Ghorfi, et de plusieurs autres professionnels du secteur.