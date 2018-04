Les plans nationaux arabes tel “Maroc Vert” sont complémentaires avec le programme arabe d’urgence pour la sécurité alimentaire (expert)

mercredi, 25 avril, 2018 à 23:16

Mer morte – Le directeur général de l’Organisation arabe pour le développement agricole, Ibrahim Adam El-Dekheiry a affirmé, mercredi dans la région de la Mer morte, qu’il y a une complémentarité entre les stratégies et plans nationaux arabes visant l’autosuffisance alimentaire, tel le plan Maroc Vert et le programme arabe d’urgence pour la sécurité alimentaire et ses plans cadre (2011-2016) et (2017-2021).