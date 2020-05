Les points clés pour réussir le redémarrage économique après le coronavirus, selon Fathallah Oualalou

vendredi, 1 mai, 2020 à 14:05

Rabat – Voici les points clés pour réussir le redémarrage économique après le coronavirus, selon Fathallah Oualalou, ancien ministre des Finances, écrivain et Senior Fellow à Policy Center for the New South (PCNS).

– Mise en place d’un plan de relance intégré, prenant en considération les résultats des travaux de la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement et la relation du Maroc avec son environnement international, et ce à court et à long terme.

– Sur le court terme: l’accompagnement de l’Etat de ce plan de relance pour sortir de la crise, et ce à travers l’adoption d’une stratégie de reconstruction économique, la prise en charge des couches sociales défavorisées et la résorption du chômage.

– Sur le long terme, la prise en considération des grands changements que connaitra le monde après le déconfinement dans les années à venir, et qui toucheront principalement à la santé, la justice sociale et l’environnement.

– Le suivi de près de l’évolution des relations entre les grandes puissances mondiales (les Etats-Unis, la chine et l’Europe), en tirant parti de l’image positive dont jouit le Maroc à la faveur de sa politique de lutte contre la pandémie.

– Le renforcement des relations de voisinage avec l’Europe et la reprise des négociations avec l’Union européenne à la lumière du statu quo du projet maghrébin.

– La consolidation des relations entre l’Afrique et l’Europe donnera à la région du bassin méditerranéen, au cours de cette grande transformation que connaitra le monde après la crise, une sorte de centralisation dont le Maroc devrait en bénéficier économiquement.

– Le pays devrait assumer son rôle stratégique, malgré les difficultés internes auxquelles il fait face à cause de la sécheresse ou bien des autres obstacles causés par le confinement, outre la crise internationale qui affecte l’économie dans les aspects liés aux revenus touristiques, au blocage de certaines exportations à l’instar du textile, aux transferts des MRE ou à des grandes exportations comme l’automobile.

– S’intéresser aux questions liées à la justice sociale, la parité sociale, la santé, “l’enseignement à distance” et le système pédagogique et éducatif en général.

– La nécessité de préparer le Maroc aux changements éducatifs et pédagogiques en s’appuyant sur l’expérience accumulée au cours des dernières semaines dans le domaine de l’enseignement à distance.

– La pertinence de la décision du Maroc de recourir au dépassement du plafond des emprunts extérieurs fixé dans la Loi de finances 2020 et d”utiliser les facilités fournies par le Fonds monétaire international et les aides de l’Union européenne.