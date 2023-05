Les réalisations dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc mises en avant au Caire

lundi, 29 mai, 2023 à 13:40

Le Caire – Le président de la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP), Mohamed Mahboub, a mis en exergue, dimanche au Caire, les plus importantes réalisations et réformes dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc au cours des dernières années.

S’exprimant à l’occasion de la tenue d’un forum régional sur les opportunités de la construction dans les pays arabes et africains, M. Mahboub a souligné que le secteur du bâtiment et des travaux publics figure parmi les secteurs vitaux de l’économie marocaine, notant qu’il contribue à environ 6% du produit intérieur brut.

Il contribue également à la création de 11% des opportunités d’emploi et joue un rôle pivot dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles, ce qui en fait un pilier de la croissance de l’économie du Royaume, a-t-il ajouté.

Il a, dans ce sens, indiqué que l’importance de ce secteur se manifeste dans le volume des projets que le Royaume a réalisés depuis l’indépendance, et qui ont contribué au développement, à la réduction des disparités sociales et spatiales et à la fourniture de ressources en eau.

Le Maroc œuvre parallèlement à ces réalisations à mettre en œuvre des réformes réglementaires, législatives et institutionnelles d’accompagnement pour plus d’efficacité, de transparence et de bonne gouvernance dans l’exécution des commandes publiques avec la qualité requise, au moindre coût et dans les délais impartis, a fait savoir M. Mahboub.

Soulignant l’importance de la coopération internationale dans le développement et la gestion des secteurs vitaux, et la nécessité de s’ouvrir à différents modèles de coopération aux niveaux régional et international, le président de la FNBTP a, à cet égard, noté que le Maroc a établi des relations de coopération solides et régulières avec de nombreux pays de différents continents.

Dans sa nouvelle stratégie, le Maroc accorde un intérêt particulier au développement de la coopération Sud-Sud et au renforcement de sa présence en Afrique subsaharienne, a-t-il précisé, rappelant que le Royaume a mis son expérience dans ce domaine à la disposition des pays africains dans divers secteurs vitaux, notamment les routes, les aéroports, les ports, le secteur maritime et les chemins de fer.

Ouverte par le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, cette rencontre qui a été marquée par la participation de nombreux pays arabes et africains, constitue l’occasion de passer en revue les plans de développement globaux de la région.

Elle constitue également une opportunité d’échange d’expériences entre les pays arabes et africains dans le domaine du développement et des projets durables, et des moyens de soutenir les secteurs prioritaires tels que le secteur de la construction et d’urbanisme et diverses industries connexes.