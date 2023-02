Les relations entre le Maroc et l’Espagne ‘’ne peuvent être qu’une politique d’État’’, assure Albares

mardi, 28 février, 2023 à 11:13

Madrid- Le Maroc est un pays d’une ‘’importante cruciale’’ pour l’Espagne et l’Europe, a souligné le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, assurant que les relations entre Rabat et Madrid constituent une ‘’politique d’État’’.