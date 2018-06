Les technologies spatiales, un outil incontournable pour le développement économique et durable du continent africain (M. Amzazi)

vendredi, 8 juin, 2018 à 17:39

Rabat- Les technologies spatiales constituent désormais un outil incontournable pour le développement économique et durable du continent africain, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi.