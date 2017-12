L’Euro et le Dollar US principales devises pour les transactions internationales du Maroc

mercredi, 27 décembre, 2017 à 15:09

Rabat – L’Euro et le Dollar américain constituent les principales devises de facturation et de règlement des échanges commerciaux du Maroc avec le reste du monde, ressort-il d’une récente une étude de l’Office des changes.