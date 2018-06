Levée de l’interdiction sur la collecte et la commercialisation des coquillages issus de la zone conchylicole classée Targha-Chmaâla (région de Tétouan-Chefchaouen)

lundi, 11 juin, 2018 à 11:28

Ce véritable joyau architectural qui remonte au 5ème siècle de l’hégire (XIè siècle), témoigne de la richesse historique et civilisationnelle de la région et du génie inventif des Figuiguis de cette époque ayant construit l’ancienne mosquée et son minaret très remarquée qui s’est mis vent debout au fil des siècles contre les aléas du temps.