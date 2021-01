L’Executive MBA d’emlyon, un programme de transformation au service des managers

vendredi, 29 janvier, 2021 à 13:54

Casablanca – L’Executive MBA d’emlyon business school Casablanca, un programme innovant de transformation professionnelle et personnelle, offre aux managers confirmés une opportunité indéniable pour booster leur carrière.

Proposée par l’une des plus anciennes écoles de commerce en Europe, cette formation s’adresse aux managers et dirigeants ayant plus de 7 ans d’expérience professionnelle souhaitant renforcer leur position de cadre dirigeant, développer leur leadership ou consolider leur projet de création d’entreprise, souligne emlyon business school dans un communiqué.

Dispensé en part-time 3 jours/mois durant 18 mois, ce diplôme Bac+5 – niveau 7 RNCP prépare les apprenants, soit pour la prise d’une nouvelle fonction, l’évolution vers un nouveau secteur d’activité ou la création/la reprise d’une entreprise.

Quant aux avantages pour les entreprises, il s’agit de valoriser et fidéliser les hauts potentiels, favoriser l’application immédiate de nouvelles connaissances sur le terrain, bénéficier d’un accompagnement pour la réalisation d’un projet stratégique et accompagner le développement de l’entreprise.

“Le programme Executive MBA emlyon business school Casablanca offre à des managers confirmés une opportunité d’accélération de leur carrière”, indique Giolito Vincent, Directeur Executive Education du campus Casablanca, cité dans le communiqué.

Et d’expliquer que “les participants s’immergent dans une logique d’apprentissage qui leur permet de prendre de la hauteur et de se démarquer. La réflexion stratégique et la maîtrise du leadership, notamment, sont deux éléments cruciaux qui font du programme une expérience personnelle déterminante”.

Le programme Executive MBA est proposé sur 4 campus d’emlyon business school à travers le monde, dont Lyon, Shanghai, Casablanca et Paris, partageant le même diplôme, même programme, même corps enseignant et des learning trips communs entre tous les apprenants de tous les campus.

Les Managers développeront diverses compétences au niveau du tronc commun de l’Executive MBA à travers 4 dimensions clés, en l’occurrence, Business Transformation, Business Techniques, Leadership Development et Team Makers Projects.

Le programme propose des spécialisations différentes pour permettre aux participants d’approfondir un contexte professionnel particulier, permettant d’appliquer et d’enrichir les acquis du tronc commun, en les contextualisant dans un univers particulier.

Ainsi, deux spécialisations sont proposées à savoir, “Corporate Executive” pour celles et ceux qui Veulent évoluer hiérarchiquement et “Entrepreneurship” pour ceux qui souhaitent développer leur propre structure, a ajouté la même source.

Tout au long du programme, les bénéficiaires du programme auront accès à des ateliers (Stratégie de recherche d’emploi, Comment prendre sa carrière en main), un accompagnement carrière personnalisé, des ressources en ligne et des événements de réseautage et conférences.

Orienté vers le développement de leadership, a poursuivi le Groupe, l’Executive MBA prévoit des séances d’accompagnement en français et en anglais afin d’aider les apprenants à apporter les changements qui s’imposent pour développer leurs compétences et leurs performances en leadership.

Pour une meilleure ouverture nationale, Deux learning trips Asie ou USA et Paris ou Lyon sont prévus, permettant une immersion professionnelle et culturelle – en anglais – avec les promotions EMBA des autres campus d’emlyon business school.

“Emlyon business school se dit fière d’avoir gardé la 1ère place du classement en Afrique depuis 3 années consécutives (Classement QS Global EMBA Rankings 2020)”, s’est réjoui le Groupe, soulignant que l’École s’est démarquée également au niveau des Financial Times Rankings 2019 en figurant dans le top 50 au niveau mondial parmi des écoles de commerce dotées d’une forte orientation internationale et d’une grande réputation.

Et d’ajouter qu’Emlyon business school fait partie des 1% de business schools dans le monde et des 11 établissements français qui ont une triple accréditation – AACSB, EQUIS et AMBA. La “Triple Couronne” garantit que la formation dispensée respecte les normes les plus strictes utilisées pour l’évaluation des meilleurs business schools du monde.

Pour intégrer l’Executive MBA, les candidats doivent être titulaires d’un Bachelor (Bac+4) et avoir un minimum de 7 ans d’expérience professionnelle. Peuvent aussi candidater les managers justifiant d’une expérience riche et suffisante dans des fonctions de responsabilité et ayant le potentiel de suivre le programme.

Les frais de scolarité correspondants au programme s’élèvent à 295.000 MAD, incluant l’ensemble des cours, l’hébergement des participants durant les voyages d’étude et sont payables en 5 échéances réparties au fil du parcours avec la possibilité d’un cofinancement entreprise/ participant.

En matière d’accompagnement financier, des bourses peuvent être attribuées par l’Ecole, sur la base de la qualité de leur dossier de candidature et des critères suivants : Femme dirigeante, entrepreneur, en poste au sein d’une organisation à but non lucratif ou d’une PME. Pour les entreprises choisissant d’inscrire plusieurs de leurs cadres au programme, une politique tarifaire dégressive est mise en place.

Emlyon campus Casablanca a accueilli, vendredi 22 janvier, la 8ème promo Executive MBA : 22 cadres dirigeants de haut niveau de 3 nationalités différentes, ont fait leur rentrée avec 39 ans de moyenne d’âge et 15 ans d’expérience professionnelle moyenne. La prochaine rentrée sera en janvier 2022.