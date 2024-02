L’exportation, la labellisation, et la pérennisation des métiers, leviers prioritaire pour le développement de l’artisanat (Mme Ammor)

mercredi, 28 février, 2024 à 17:02

Casablanca – L’exportation, la labellisation et la pérennisation des métiers sont les trois leviers prioritaires pour le développement de l’artisanat marocain, a affirmé, mercredi à Casablanca, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, à l’ouverture de la 8ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA).