L’IA apporte des solutions répondant aux défis spécifiques du continent africain (Pdt de CGEM)

mercredi, 29 mai, 2024 à 15:08

Marrakech – Les techniques de l’Intelligence artificielle (IA) ont le potentiel de transformer les économies africaines et de révolutionner de nombreux secteurs, en apportant des solutions répondant aux défis spécifiques du continent africain, a indiqué, mercredi à Marrakech, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Intervenant à l’ouverture de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco, M. Alj a souligné que la promotion de la puissance technologique de l’Afrique est essentielle à l’industrialisation et à la croissance économique, ainsi qu’à la création d’emplois dans un continent dont la population doublera d’ici 2050, ajoutant que cette édition de GITEX présentent de belles opportunités pour l’Afrique, tant sur le plan économique que social.

Il a, dans ce sens, mis l’accent sur les avantages de la high-tech dans la promotion de l’environnement socio-économique, citant, à titre d’exemple, la fintech qui joue un rôle essentiel dans l’inclusion financière et l’accès aux services de paiement d’une population encore sous-bancarisée ou encore la télémédecine et les applications mobiles de santé, dont l’adoption est de nature à combler les écarts en matière d’accès et de qualité des soins.

Côté agriculture, la technologie offre les meilleures solutions pour assurer la sécurité alimentaire de l’Afrique, a-t-il dit, notant que le développement de ces secteurs requiert des partenariats public-privé forts mais aussi une innovation ouverte et un meilleur accès aux marchés.

Pour sa part, le directeur général de l’Agence de développement du digital (ADD), Mohamed Drissi Melyani, a indiqué que cet événement international revêt une importance cruciale en ce sens qu’il illustre l’engagement du Royaume à consacrer davantage la culture digitale en vue de promouvoir une économie nationale intégrée et durable.

Et d’ajouter que cette édition permet de dévoiler les dernières innovations technologiques inhérentes à la transition digitale dans un monde qui connaît des mutations accélérées, et d’explorer les opportunités offertes par les solutions numériques.

M. Melyani a, par ailleurs, noté que cet événement phare s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en vue de renforcer la coopération Sud-Sud, tous domaines confondus.

Quant au Trixie LohMirmand, PDG de KAOUN International, elle a tenu à remercier le Maroc et l’Afrique pour “la confiance qu’ils ont placée en nous”.

Certes cette exposition de la technologie est la plus grande en Afrique, toutefois ses dimensions s’étendent au-delà du continent grâce à la participation 130 pays, a-t-elle fait valoir.

Elle a également mis l’accent sur les valeurs de la confiance, l’engagement, la motivation et la croyance susceptible d’assurer un avenir africain prospère.

La cérémonie d’ouverture de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été rehaussée par la présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, de plusieurs membres du gouvernement et des personnalités de divers horizons.

Gitex Africa, qui connaît la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques, notamment dans les domaines de l’intelligence Artificielle, la santé et la cybersécurité.