Libghitou lance sa nouvelle plateforme digitale de prestations de services sur mesure

mercredi, 28 juillet, 2021 à 16:30

Casablanca – Libghitou vient de lancer son nouveau service “Libghitout.ma” qui permet à ses membres d’accéder à une large sélection d’offres à des conditions tarifaires exceptionnelles, et ce quelle que soit la période de l’année.

“Libghitou est une nouvelle plateforme digitale qui permet à ses membres de vivre une expérience, de services, unique en son genre à travers la possibilité d’accéder à toute une panoplie d’offres sur mesure, sans la moindre contrainte, et ce, quelle que soit la période de l’année (voyages, tourisme, vente privée, solde VIP, billetterie spectacle/expo, bien-être etc.)”, a indiqué Hind Bensaid, de Libghitou, cité dans un communiqué.

“En mettant à la disposition de sa clientèle une sélection de prestations de services utiles au quotidien, la nouvelle plateforme digitale de service Libghitout.ma offre l’opportunité à tout utilisateur d’entrer en contact avec un très large réseau de professionnels, de prestataires et d’artisans de qualité”, a-t-elle précisé.

L’équipe de Libghitou est composée d’assistants personnels qui sont compétents dans plusieurs domaines à savoir, l’organisation d’anniversaires, mariages, vacances, plomberie, serrurerie, moments à deux, etc, a fait savoir la même source, notant que cette nouvelle plateforme permet en outre de contacter (via un numéro de téléphone dédié, chat, email, WhatsApp et application) un assistant personnel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui se chargera d’apporter aux usagers de la plateforme toute l’aide et l’assistance personnelle, quelle que soit la nature du problème rencontré.

Couvrant plusieurs marchés à travers des offres personnalisées, la nouvelle plateforme positionne son portefeuille digital de prestations de services autour de 3 domaines phares : les services à la personne (babysitting, retoucherie, blanchisserie), l’organisation et la réservation dans le domaine du voyage (démarches administratives, billetterie, etc.) et la livraison personnalisée.

Libghitou propose plusieurs forfaits spécialement étudiés pour ses clients, qui sont déclinés comme suit : un forfait sans engagement de 120DH/ Mois pour l’offre d’entrée de gamme Silver, un forfait de 240 DH / mois pour l’offre Gold et un forfait de 600 DH/ mois pour l’offre Platinium. Les membres abonnés à la plateforme pourront en outre bénéficier de remises allant de 10 % à 70 % sur toute une panoplie de services, parmi lesquels les voyages, les restaurants, les hôtels et les sorties.

Libghitou est née de la vision, mais aussi de l’expérience et du savoir-faire de ses deux fondateurs Mohamed Fayçal Bouamrani et Hind Bensaid, qui sont, depuis 20 ans, de grands passionnés de l’univers du tourisme, mais aussi de la prestation de service premium. Les deux se spécialisent également dans le domaine du Marketing et de la Communication.