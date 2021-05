L’implication de tous les partenaires est indispensable dans la mise en oeuvre de la stratégie énergétique (rencontre)

jeudi, 27 mai, 2021 à 21:51

Rabat – L’implication de tous les partenaires du secteur de l’électricité est indispensable pour une mise en oeuvre optimale de la stratégie énergétique nationale, ont affirmé, jeudi à Rabat, les participants à une journée d’étude sur les transformations structurelles du secteur de l’électricité.

Mettant en avant le rôle important de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) dans l’approvisionnement normal et régulier des villes et des campagnes en électricité, ainsi que dans la sécurité énergétique et la souveraineté en matière d’énergie, les participants à cette rencontre, organisée par le groupe de l’Union marocaine du travail (UMT) à la Chambre des conseillers, ont souligné que l’objectif de cette journée d’étude est de braquer les projecteurs sur les transformations du secteur de l’électricité et leurs répercussions sur le pouvoir d’achat des citoyens et les droits du personnel de ce secteur vital.

Ils ont également souligné l’expérience de l’ONE en matière de gestion de ce secteur et son rôle majeur pour assurer la généralisation de l’électrification malgré des contraintes, relevant que l’Office a réussi le pari d’assurer la continuité du service public, de maîtriser le coût de la production et d’avoir un réseau de distribution de qualité.

Pour les intervenants à cette journée d’étude, l’ONE doit continuer d’assurer son rôle fondamental dans la production, le transport et la distribution de l’électricité, tout en préservant l’équilibre financier de cet opérateur historique et en tirant profit de l’expertise de ses cadres.

Appelant à dresser un bilan de la diversification des acteurs agissant dans le secteur, de la libéralisation du secteur électrique et de la gestion déléguée des services publics de la distribution de l’eau et d’électricité, ils ont estimé que la multiplication des acteurs dans l’activité de production ne favorise pas la réalisation de certains des objectifs de la stratégie énergétique du pays, notamment la maîtrise des coûts et la promotion des énergies renouvelables.

Passant en revue les orientations stratégiques des Assises de l’énergie tenues en 2009, les participants à cette rencontre ont jugé indispensable la réforme de ce secteur public stratégique eu égard aux transformations profondes du paysage énergétique.

Cette journée d’étude, organisée en coordination avec la Fédération nationale des travailleurs de l’énergie, a été l’occasion pour les représentants des départements concernés, des partis politiques et de la société civile de mettre l’accent sur la responsabilité de tous les acteurs concernés et les forces vives de discuter des sujets ayant trait notamment aux orientations stratégiques de l’ONE, la restructuration du secteur de distribution de l’électricité et aux transformations profondes dans le domaine énergétique.