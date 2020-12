L’innovation et la digitalisation, fer de lance de la reprise économique (congrès)

jeudi, 24 décembre, 2020 à 15:58

Casablanca – L’innovation et la digitalisation constituent un fer de lance de la reprise économique et un levier essentiel d’une relance optimale, ont indiqué les participants à la 2ème édition du Congrès International “Digital Now !” sur l’économie numérique.