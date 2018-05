L’investissement dans la mise à niveau, enjeu majeur pour améliorer la compétitivité des PME

mardi, 15 mai, 2018 à 21:51

Tanger – Des experts et acteurs économiques ont affirmé, mardi à Tanger, que l’investissement dans la mise à niveau des Petites et moyennes entreprises (PME) constitue un enjeu majeur pour améliorer leur productivité et compétitivité.