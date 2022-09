Le livre “Alea Jacta Est by Intelcia”, un témoignage de succès pour les entrepreneurs (M. Bernoussi)

vendredi, 30 septembre, 2022 à 10:41

Rabat – Le livre “Alea Jacta Est by Intelcia”, qui vient célébrer les 20 ans d’existence du Groupe, représente un témoignage pour les entrepreneurs, montrant que le succès se construit sur le long terme, a indiqué, jeudi à Rabat, le co-fondateur et Président Directeur Général (PDG) du Groupe Intelcia, Karim Bernoussi.

Ce livre se veut “un témoignage pour les entrepreneurs d’une expérience vécue pendant 20 ans en vue de leur montrer que d’autres entreprises peuvent rencontrer les mêmes difficultés et que le succès, atteint en investissant dans les Hommes, en adoptant une vision et en restant fixé sur son objectif final, ne vient pas du jour au lendemain, mais il est plutôt construit sur le long terme”, a dit M. Bernoussi dans une déclaration à la MAP en marge d’une rencontre co-organisée par Intelcia et Global Shapers Rabat Hub autour du livre “Alea Jacta Est by Intelcia”.

Interrogé sur l’idée de produire un livre qui fête les 20 ans d’existence du Groupe, M. Bernoussi a relevé que celle-ci est venue des équipes lors d’une réflexion autour de quel type d’événement à organiser pour pouvoir partager cette expérience avec les collaborateurs et le monde extérieur.

Écrire un livre comme celui-ci pourrait également être un moyen de partager avec les jeunes entrepreneurs pour qu’ils puissent prendre connaissance du parcours de l’entrepreneuriat avec ses échecs, ses opportunités et ses choix, a expliqué le PDG d’Intelcia.

“Nous avons essayé de tracer et de raconter l’histoire de ces 20 ans avec les différentes étapes et surtout de faire part de ce qui a guidé nos décisions”, a-t-il fait savoir.

L’histoire d’Intelcia, une entreprise construite avec de vraies valeurs fortes, n’est pas finie, a souligné son co-fondateur, faisant part de l’ambition de devenir un acteur global avec ces mêmes valeurs et de continuer à se développer tout en préservant, ce qui a fait sa réussite d’aujourd’hui.

Dans ce sillage, il a relevé qu’avoir construit avec des hommes et des femmes une entreprise qui tout au long de ces années de développement a préservé ces valeurs dans toutes les géographies, représente une fierté.

Par ailleurs, M. Bernoussi a aussi fait savoir que les acquisitions du Groupe sont, aujourd’hui, beaucoup plus ciblées sur les États-Unis, le Royaume-Uni, et le marché de l’Europe central, qui sont des marchés sur lesquels il faut que Intelcia se positionne pour être un acteur global.

Cette rencontre fut également une opportunité de discuter de l’importance de bien choisir ses associés, notamment dans un esprit de complémentarité, de l’importance de créer un environnement convivial pour ses collaborateurs, des choix d’acquisition et des échecs.

L’ouvrage “Alea Jacta Est by Intelcia” (locution latine désignant “les dés sont jetés”) revient sur la genèse du Groupe, son développement, ses moments forts, ainsi que le cheminement des orientations stratégiques ayant marqué son histoire documentée en images et attestée par les témoignages de ses acteurs.