L’Office des Changes lance son application mobile “OC Connect”

mardi, 20 juillet, 2021 à 13:00

Casablanca – L’Office des Changes a lancé, récemment, son application mobile baptisée “OC Connect”, permettant de consulter à distance et en toute sécurité le solde des dotations personnelles en devises et de visualiser l’historique des opérations d’achat de devises effectuées auprès des opérateurs de change via une interface fiable et intégrée.