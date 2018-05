L’OMPIC et le barreau de Casablanca s’allient pour le développement des droits de propriété

Casablanca – L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le barreau de Casablanca ont signé, vendredi, une convention de partenariat visant le développement des droits de propriété dans ces deux domaines, en mettant l’accent sur les aspects réglementaires et de vulgarisation.