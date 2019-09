L’ONCF lance les nouvelles offres de la rentrée

vendredi, 13 septembre, 2019 à 22:42

Rabat- L’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé, vendredi, le lancement des nouvelles offres de la rentrée, incluant la mise à disposition de plusieurs cartes d’abonnement, tout en réadaptant son offre de transport aux besoins de mobilité de ses clients quel que soit leur segment.

Ainsi, les nouvelles offres proposent différentes cartes d’abonnement avec des avantages tarifaires pour voyager à des prix attractifs et en tout fluidité, indique l’ONCF dans un communiqué.

Il s’agit d’une nouvelle carte “Jeune”, plus simple et plus avantageuse, destinée aux personnes âgées entre 16 et 30 ans et leur offrant une réduction de 15% sur tous les voyages et tout au long de l’année sur l’ensemble des trains, mais des cartes d’abonnement “Al Boraq Dima” et “Al Boraq Fifty” qui permettent de faire des économies importantes sur le budget de voyage à bord d’Al Boraq, précise-t-on.

La carte “Al Boraq Dima”, valable pour des durées de 1, 3, 6 et 12 mois, permet aux navetteurs de faire d’innombrables voyages sur les liaisons directes Al Boraq que ce soit Casablanca-Rabat et Casablanca-Kénitra ou Casablanca-Tanger, Rabat-Tanger et Kénitra-Tanger, alors que la carte “Al Boraq Fifty”, valable pour des durées de 3, 6 et 12 mois sur les liaisons Casablanca-Tanger, Rabat-Tanger et Kénitra-Tanger, permet aux voyageurs fréquents de bénéficier de 50% de réduction sur le tarif semi-flexible ou le tarif flexible disponible au moment de l’achat, explique l’ONCF.

Outre l’accès ouvert également aux TNR et aux trains de ligne circulant sur la liaison choisie pour l’abonnement, les cartes “Al Boraq Dima” et “Al Boraq Fifty” permettent de bénéficier gratuitement du parking quelle que soit la durée de l’abonnement ainsi que de tous les avantages de confort et services offerts par Al Boraq aussi bien en gare qu’à bord du train, ajoute t-on de même source.

Par ailleurs, l’ONCF propose aux navetteurs une gamme de formules d’abonnement “Navette” valable à bord de l’ensemble des trains de ligne et TNR et qui s’adapte à chaque besoin, pour des durées de 1, 3, 6 ou 12 mois. Ces formules, permettent de faire des économies importantes sur le budget de voyage allant jusqu’à 60%.

Dans la même gamme de produit, la nouvelle formule “Navette Hebdo” permet plus de flexibilité et cible les déplacements ponctuels. Elle offre la possibilité de bénéficier des avantages de la carte ‘Navette’ sur des voyages durant 7 jours, tout en réalisant une économie de 35% sur le budget de voyage.

Avec 28 trains “Al Boraq” par jour, l’ONCF propose une cadence d’un train chaque heure de 6h à 21h, avec des temps de parcours imbattables et des prix accessibles pour tous : Casablanca-Tanger en 2h10 dès 99 DH, Rabat-Tanger en 1h20 dès 89 DH et Kénitra-Tanger en 50 min dès 79 DH seulement.

De même, la cadence des trains avec 98 trains par jour sur l’axe Casablanca – Rabat – Kénitra a été soutenue pour atteindre un train chaque 15mn, durant les tranches horaires les plus sollicitées de la journée avec un service assuré de 6h du matin jusqu’à 22h.

Sur l’axe Casa-Port et Rabat-Agdal, ce sont 62 TNR programmés par jour offrant un temps de parcours compétitif de 55mn seulement.

Quant à la gare de Témara, elle sera desservie par 44 TNR par jour, facilitant ainsi les déplacements quotidiens des navetteurs entre cette gare et celles de Rabat et Casa-Port.

Afin de mieux accompagner l’accroissement de la demande enregistré grâce au gain considérable en temps de parcours et à la nette amélioration de la qualité de service des trains AL ATLAS, 36 trains seront désormais mis en circulation tous les jours de 5h à 22h entre Fès et Casablanca avec une cadence horaire. De même, 22 trains relieront tout au long de la journée Marrakech à Casablanca avec un train chaque heure entre 12h et 17h, fait-on savoir de même source.

Sur l’axe de l’Oriental, les liaisons directes lancées en période estivale seront maintenues au départ d’Oujda et de Nador vers Casablanca en offrant 3 départs par jour dans chaque sens à des tarifs promotionnels de 99 DH seulement en 2ème classe et 149 DH en 1ère classe pour un voyage de bout en bout (offre soumise à conditions).

Pour renforcer la desserte de la région du Nord du Royaume, et en plus de l’offre ‘AL BORAQ’, 7 trains AL ATLAS/Jour dans les deux sens seront programmés au départ de Tanger, dont 4 vers Fès et 3 vers Kenitra, permettant une correspondance bien adaptée entre les autres trains AL ATLAS vers la région Sud et la région de l’Oriental.

Pour permettre à ses clients d’aborder la rentrée en toute sérénité, l’ONCF propose des voyages au prix “Yalla” à 49 DH seulement à bord des trains « AL ATLAS » desservant les axes Marrakech – Casablanca – Rabat – Fès et Tanger- Fès – Oujda–Nador.

Par une nouvelle desserte train – autocar entre Khourigba et Oued Zem de cette nouvelle liaison, l’ONCF vise à adapter son offre à la demande des voyageurs de cette région et assurera à partir du 16 septembre la continuité du voyage entre Khouribga et Oued Zem à bord d’autocars “Supratours” (filiale du Groupe ONCF) modernes et équipés de tous les moyens de sécurité et de confort, a indiqué l’ONCF.

L’Office note en outre que la nouvelle version de l’application ‘ONCF-TRAFIC’ permet de notifier aux voyageurs l’état du trafic en temps réel et de les faire bénéficier du service ‘ONCF TAXI’, en réservant en quelque ‘clics’ un taxi pour assurer un parcours de bout en bout au départ ou à destination de Casa-Port.

Ainsi, et à travers toutes les améliorations apportées à son offre, l’ONCF met encore et toujours le client au centre de son attention avec le souci de lui faciliter chaque jour davantage sa mobilité et lui faire redécouvrir le plaisir du voyage par train, conclut le communiqué.