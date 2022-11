L’ONEE, Maghreb Titrisation et CDG Capital clôturent avec succès une opération de titrisation de 1,579 MMDH

mercredi, 16 novembre, 2022 à 15:45

Casablanca – L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Maghreb Titrisation et CDG Capital ont procédé, le lundi 14 novembre, à la constitution du FT ENERGIA, Fonds de titrisation dédié à l’acquisition de créances commerciales nées et futures détenues par l’Office sur ses clients Grands Comptes.

Cette acquisition est financée par le produit de l’émission d’obligations destinées aux investisseurs qualifiés de droit marocain totalisant 1.579 millions de dirhams sur une durée de trois ans et un taux de sortie de 3,15% pour la première période d’intérêts, indiquent les trois opérateurs dans un communiqué conjoint.

Il s’agit de la sixième opération de titrisation initiée par l’ONEE Branche Electricité et confiée à Maghreb Titrisation, en tant qu’arrangeur et établissement gestionnaire du programme de titrisation et à CDG Capital en tant qu’organisme de placement des émissions réalisées, précise la même source.

Dans ce cadre, une cérémonie a eu lieu à la Direction Générale de l’ONEE à Casablanca, en présence notamment de Khalid Safir, Directeur Général de la CDG, Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE, Hamid Tawfiki, Administrateur Directeur Général de CDG Capital et Houda Chafil, Directrice Générale de Maghreb Titrisation.

Cette nouvelle opération de titrisation permettra à l’ONEE de financer son besoin en fonds de roulement dans le contexte actuel marqué par de fortes tensions sur le marché mondial des matières premières destinées à la production de l’électricité.

Plusieurs nouveautés en termes de structuration ont été apportées à cette nouvelle opération afin de répondre aux attentes des investisseurs et de l’ONEE, notamment en termes de durée (3 ans) et des caractéristiques des titres de créances émis (taux révisable tous les 3 mois avec un plancher pour atténuer l’impact de la volatilité des taux).

Par cette nouvelle opération de titrisation, l’ONEE souligne son engagement à poursuivre, dans un contexte particulièrement difficile, ses efforts pour relever tous les défis et atteindre ses objectifs, notamment ceux liés à l’amélioration de la performance financière, conclut le communiqué.