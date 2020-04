L’ONEE met en service un important projet électrique au service de l’industrie nationale

lundi, 20 avril, 2020 à 16:45

Rabat – L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a mis en service, dimanche, le poste 60/22KV au profit de la société Automotive Induver Morocco (AGC), qui a mobilisé un investissement total d’environ 57 millions de DH.

Cette société spécialisée dans la fabrication du vitrage automobile est localisée dans la zone industrielle de Kénitra, indique un communiqué de l’Office, soulignant que le projet a été achevé en dépit du contexte difficile de mobilisation totale pour la lutte contre le Covid-19 .

Le projet consiste en la construction d’un poste 60/22KV sur le site de l’usine AGC comportant deux travées départs 60 KV, un jeu de barres 60 KV, deux travées transformateurs 60/22 KV complètes et deux transformateurs de puissance 60/22KV de 25MVA chacun.

Il vise également la réalisation de deux lignes souterraines 60 KV de 3,7 Km chacune, issues du poste 60/22KV Atlantic Free Zone Investment, ainsi que la réalisation de deux travées 60/22KV au poste Atlantic Free Zone Investment.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des actions menées par l’ONEE en vue d’accompagner le secteur industriel à travers le développement de projets de fourniture de l’énergie électrique.

Il s’agit d’une nouvelle réalisation qui intervient dans un contexte particulier de mobilisation générale pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 et en réponse au devoir national pour garantir l’alimentation du pays en électricité et en eau potable et le service d’assainissement liquide.