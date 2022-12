L’ONMT accueille les plus grands agents de voyage allemands à Taghazout

vendredi, 2 décembre, 2022 à 13:23

Casablanca – L’Office national marocain du tourisme (ONMT) accueille, du 1er au 4 décembre courant à Taghazout, le congrès de l’industrie touristique allemande organisé par la Fédération des Agences de Voyages et des Tours Opérateurs “DRV”.

Cette manifestation de grande envergure réunit quelque 500 participants représentant les principaux acteurs, décideurs publics, tour-opérateurs, agences de voyages et DMC, médias généralistes et spécialisés ainsi que nombre de leurs homologues professionnels et institutionnels marocains, indique un communiqué de l’Office.

Rencontre phare de l’industrie, le DRV permettra d’aborder des thématiques d’actualité aussi porteuses que le statut des destinations de demain, les problématiques de recrutement, l’impact de la pandémie sur le désir de voyager, le voyage et son empreinte climatique, les aspirations de la Génération Z, etc.

Pour Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, “ce congrès 2022 qui offre une visibilité stratégique majeure au Maroc non seulement sur le plan promotionnel et business que médiatique, représente une excellente opportunité pour mettre en avant la destination Maroc et spécialement Agadir et la nouvelle station de Taghazout auprès du marché allemand, un marché auquel nous attachons une grande importance”.

Troisième en terme de chiffre d’affaires pour le Maroc, le tourisme allemand est, en effet un marché émetteur prioritaire qui offre les conditions d’un fort développement potentiel. En 2019, près de 685.000 Allemands avaient visité le Royaume pour plus de 1,75 million de nuitées, ce qui place ce pays en cinquième position au niveau des arrivées et troisième pour les nuitées.

La tenue de cet événement dans l’un des fleurons de l’hôtellerie de la région, le Fairmont Taghazout et la participation massive des TO allemands permettra, ainsi à la destination de bénéficier d’une forte visibilité. Elle ambitionne de recruter une nouvelle clientèle potentielle et de booster les ventes sur Agadir-Taghazout au départ du marché allemand. Taghazout disposant de tous les atouts pour convaincre les décideurs allemands, comme un produit innovant, nouvelle génération, qui vient compléter et enrichir l’offre d’Agadir, déjà très bien positionnée sur le marché allemand.

Cette nouvelle rencontre de professionnels internationaux au Maroc fait suite au récent congrès de l’ABTA, l’association des voyagistes britanniques qui s’est tenue du 10 au 13 octobre dernier à Marrakech, et se situe à la veille de la prochaine réunion de l’association israélienne ITTA, du 5 au 8 décembre à Marrakech. Deux grands évènements organisés également par l’ONMT.

L’ONMT met ainsi en avant le dynamisme et la stabilité du Maroc, ses atouts dans le domaine MICE, ainsi que l’attrait de la destination “Maroc, terre de lumière”, auprès des plus grands prescripteurs de l’industrie touristique mondiale.