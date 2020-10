L’ONMT donne un coup d’accélérateur à son plan de relance touristique national

lundi, 19 octobre, 2020 à 23:22

Rabat – Dans le cadre de son plan de relance du tourisme national, l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) a organisé deux voyages de familiarisation au départ du Royaume-Uni et de l’Espagne en faveur de professionnels du tourisme.

Ces voyages de familiarisation ont pour objectif de mettre en relation les acteurs touristiques espagnols et britanniques avec leurs homologues marocains, en vue de les rassurer sur les dispositions sanitaires prises par le Maroc et d’accélérer la relance touristique, indique lundi un communiqué de l’ONMT.

Ces actions marquent la reprise des Fam Trips, afin de rassurer les prescripteurs sur les dispositions sanitaires prises par le Maroc pour la reprise des activités touristiques, précise l’Office, notant que les deux voyages ont mis en relation les créateurs d’expérience marocains avec les professionnels espagnols et britanniques, afin d’actualiser et approfondir leurs connaissances de la destination Maroc et leur faire découvrir les nouvelles infrastructures mises au service du tourisme.

Ces visites ambitionnent de promouvoir le tourisme marocain dans la région de l’Andalousie et au Royaume-Uni, et bénéficient de la couverture de médias espagnols et britanniques, relève la même source.

En compagnie de leurs homologues marocains, les hôtes espagnols ont exploré la région Nord, à travers un programme riche dans les villes de Tanger, Tétouan et la bande côtière Tamuda Bay, fait savoir le communiqué, notant qu’un passage à Rabat à bord du TGV Al Boraq leur a permis de découvrir cette nouvelle infrastructure, moderne et pratique, mise au service du tourisme marocain.

De leur côté, les professionnels britanniques ont visité les villes d’Essaouira, Marrakech, le village de Sidi Kaouki et le désert d’Agafay.

Ces voyages de familiarisation inaugurent une série d’activités de promotion organisées à court terme par l’ONMT sur les marchés espagnol et britannique, touchant à la fois la profession touristique et le grand public, indique encore le communiqué, ajoutant que l’Office prévoit le lancement d’une plateforme nommée B2Marruecos, pour l’organisation de workshops virtuels visant à réactiver l’activité touristique au départ de l’Espagne, la participation à des Webinaires B2B au Royaume Uni et au WTM, l’organisation de voyages et de rencontres avec la presse ainsi que le renforcement des activités digitales et des actions de relations publiques génératrices de buzz.

Ces opérations s’inscrivent dans le droit fil de la stratégie globale mise en œuvre par l’ONMT pour relancer le tourisme, un secteur vital pour l’économie nationale, à travers la reconquête des grands marchés émetteurs de touristes vers le Maroc, conclut le communiqué.