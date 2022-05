L’ONMT organise un light Tour à Paris, Londres et New York

lundi, 16 mai, 2022 à 14:48

Casablanca – L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) organise une tournée dénommée “Light Tour” sur 3 villes stratégiques à savoir Paris, Londres et New-York, au lendemain du lancement de la campagne internationale “Terre de Lumière” qui se déploie actuellement sur une vingtaine de pays.

Le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, accompagné d’une délégation de professionnels du tourisme marocain, se rendront dans ces capitales afin de rencontrer les prescripteurs de voyages, les tour-opérateurs, les responsables de compagnies aériennes et des leaders d’opinion de chaque pays, indique l’Office dans un communiqué.

Dans la Team Maroc, figurent notamment, le président de la Confédération Nationale du tourisme, Hamid Bentahar, ainsi que plusieurs présidents de fédérations et de CRT, notamment, le président de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière, Lahcen Zelmat, le président de la Fédération Nationale des Agences de Voyage, Mohamed Semlali, ainsi que le président du Conseil Régional de Fès-Meknès, Aziz Lebbar, ou encore le président du CRT de Rabat- Salé-Kénitra, Hassan Bargach et le président du CRT de Casablanca, Othmane Cherif Alami.

Cité par le communiqué, M. El Fakir a déclaré: “Nous continuons notre travail de promotion et de commercialisation de la destination Maroc. Au lendemain de la campagne internationale, il était important pour nous de garder la pression au maximum auprès des prescripteurs internationaux et aussi de faire participer pleinement les professionnels marocains dans cette opération de promotion de la destination qui est d’abord et avant tout la leur”.

3 jours, 3 capitales !

Ainsi le 17 mai, c’est à Paris que les équipes de l’ONMT et les professionnels du tourisme marocains rencontreront les décideurs français. Le lendemain 18 mai, c’est à Londres que la même équipe effectuera une rencontre similaire avec les décideurs anglais, précise l’ONMT, ajoutant qu’enfin le 19 mai, c’est à New-York que la délégation rencontrera les responsables américains. Une prouesse en terme d’organisation afin que cette tournée ai lieu en trois jours chrono.

Le “Light Tour” arrive ainsi dans la continuité du déploiement inédit de la campagne internationale “Terre de Lumière” et vient ainsi confirmer la démarche commerciale et promotionnelle agressive de l’ONMT dont l’objectif est que le Maroc récupère rapidement sa position avant crise, conclut le communiqué.