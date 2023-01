L’ONMT primé en France pour sa campagne “Maroc, Terre de Lumière

vendredi, 27 janvier, 2023 à 19:51

Casablanca – L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a été primé en France pour sa campagne “Maroc, Terre de Lumière”. “La campagne ‘Maroc-Terre de Lumière’ lancée par l’Office National Marocain du Tourisme continue de faire rêver dans le monde entier. Le groupe média français spécialisé TourMaG vient en effet de l’élire comme ‘la Meilleure campagne de promotion internationale’ pour l’année 2022”, indique l’Office dans un communiqué. Le Prix a été décerné à Paris, jeudi, à Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, par Jean Da Luz, Directeur Général du média Tourmag, fait savoir la même source.

Cette nouvelle consécration permet de mettre, une nouvelle fois, les projecteurs sur le Maroc via l’un des plus importants médias spécialisés en France. Tourmag est, en effet, le leader des supports média professionnels dans le secteur du tourisme. Il est régulièrement classé dans le top 5 des médias professionnels en France, tous secteurs confondus.

“Terre de Lumière est une campagne qui fait rêver dans le monde entier car elle sublime le Maroc en montrant la diversité culturelle d’un Maroc nouveau. Cette campagne a permis de mettre en avant l’ADN de la destination Maroc, à savoir l’énergie et la créativité de la population marocaine, dans un style contemporain et écrit dans les codes des nouvelles générations de voyageurs”, a déclaré M. El Fakir, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter: “Cette campagne a permis à la destination Maroc de se repositionner en France et dans l’ensemble de nos marchés stratégiques et de stimuler la demande en créant l’envie de venir au Maroc. Ce qui nous a permis de récupérer la majorité des performances de 2019”.

La campagne de promotion a été déployée, en avril 2022, par l’ONMT simultanément sur 20 marchés stratégiques dont la France, rappelle le communiqué, notant que “ceci a été réalisé grâce à un déploiement offensif, en deux temps, d’une stratégie de communication exploitant plusieurs canaux dont la TV, la TV connectée, la Presse, le Digital, le Cinéma, l’Affichage… “. En tout, ce sont plus de 2.723 passages TV qui ont été diffusés et près de 6.000 faces qui ont été mises en place dans les principales villes françaises. Le digital a occupé une place de choix dans cette campagne, exploitant des méthodes innovantes, ce qui a permis de totaliser à ce jour, près de 240 millions d’impressions délivrées, 40 millions de vidéos vues et 1,22 million de clics.

Et de rappeler qu’il s’agit de la seconde distinction internationale décernée pour cette campagne après celle reçue, en juin dernier, par le quotidien espagnol “La Razon”.