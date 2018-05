L’ONSSA lance une opération d’enregistrement des unités d’engraissement des ovins et caprins destinés à l’abattage lors de l’Aid Al Adha

Rabat- L’Office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA) a annoncé, mercredi, le lancement, avec l’appui du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, d’une vaste opération au niveau national pour l’enregistrement des unités d’engraissement des ovins et caprins destinés à l’abattage à l’occasion de l’Aid Al Adha 1439.