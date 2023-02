L’Organisation arabe du Tourisme appelle à la célébration de la Journée du tourisme arabe qui marque le jour de naissance du voyageur marocain Ibn Battouta

mercredi, 8 février, 2023 à 15:39

Djeddah – L’Organisation arabe du tourisme a exhorté les pays arabes à célébrer la Journée du tourisme arabe le 25 février de chaque année, date de naissance du voyageur marocain Ibn Battouta, appelant à promouvoir la participation des communautés locales et leur intégration dans le processus de développement touristique en tant que partenaire stratégique, et ce par la sensibilisation et la motivation.