L’UCESA définit ses axes de développement prioritaires pour les 4 prochaines années afin de favoriser un avenir durable au profit des citoyens africains

mercredi, 16 octobre, 2024 à 23:46

Brazzaville – Le Conseil économique, social et environnemental de la République du Congo a accueilli, récemment à Brazzaville, la réunion du bureau exécutif et deux Assemblées générales, extraordinaire et ordinaire, de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA).

Organisée sous le haut patronage de M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, Chef du gouvernement du Congo, l’Assemblée générale ordinaire de l’UCESA a réuni plus de 100 participants, représentant les Conseils économiques et sociaux africains, le ministère de l’Économie et des Finances de Madagascar, des institutions nationales et internationales, des partenaires, parmi lesquels l’ECOSOCC de l’Union africaine, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Union des Conseils économiques et sociaux de la francophonie, ainsi que les Conseils économiques et sociaux d’Europe et de Chine, indique un communiqué du Conseil économique, social et environnemental du Maroc (CESE).

A cette occasion, ajoute le communiqué, M. Ahmed Reda Chami, président du CESE et Président en exercice de l’UCESA, a présenté les résultats des projets de transformation et de développement de l’Union, mettant l’accent sur l’amélioration du positionnement et de la visibilité de la faîtière auprès des CES membres et des partenaires, la consolidation de ses modalités de financement, ainsi que la mise en place de documents de référence pour les CES et les différentes institutions panafricaines en charge de l’intégration régionale.

Dans ce cadre, l’UCESA adopté le plan stratégique 2024-2030, qui porte la vision et les principaux axes de développement de la faîtière, fait savoir le communiqué, notant que ce plan stratégique, élaboré selon une approche itérative et participative, a pour ambition d’apporter un appui aux CES membres en termes de visibilité et d’amélioration continue des modes de fonctionnement, ainsi que dans la formulation de solutions pertinentes sur les sujets prioritaires pour les citoyens africains.

Cette Assemblée générale a été également marquée par la signature d’un accord de coopération entre l’UCESA et l’OIM pour la réalisation d’une étude approfondie relative à la mobilité climatique en RDC. La finalité de cette étude est de favoriser la compréhension des facteurs de la mobilité climatique et l’élaboration de politiques et de stratégies pour l’intégration proactive de la migration induite par le changement climatique dans la planification et le développement du Congo, poursuit le communiqué.

À l’occasion de cette Assemblée, l’UCESA a approuvé l’adhésion du Forum de Négociation Tripartite (TNF) du Zimbabwe, institution chargée du développement socio-économique par la promotion du dialogue social dans le pays. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement du processus d’intégration régionale, en concentrant les efforts sur les États d’Afrique australe, encore très peu représentés au sein de la faîtière africaine.

L’UCESA a également organisé, le 09 octobre, en partenariat avec la Fondation MERI et le CESE Congo, une conférence sous le thème «Les enjeux environnementaux et le développement durable en Afrique », à laquelle ont pris part des experts, des décideurs, ainsi que d’autres acteurs clés du développement durable en Afrique, pour débattre de la mobilité urbaine durable, de la gouvernance de l’eau et de la gouvernance régionale des ressources naturelles.