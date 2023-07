L’UE accorde un “intérêt stratégique” à la coopération halieutique avec le Maroc (Expert)

vendredi, 14 juillet, 2023 à 12:35

Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline, s’est entretenu avec le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, des moyens de renforcer la coopération bilatérale et régionale.